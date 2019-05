POL-FR: Schopfheim: Lkw überfährt polizeiliches Absperrmaterial

Freiburg (ots) – Am Donnerstag, 23.05.19, gegen 10 Uhr, musste auf

der B317 am Anstieg zum Feldberg durch die Polizei ein Pannen-Lkw

abgesichert werden. Hierzu wurde eine Fahrspur durch mehrere

Leitkegel (Pylonen) und Warnlampen gesperrt. Offensichtlich war ein

Lkw-Fahrer durch das Pannenfahrzeug jedoch so abgelenkt, dass er die

polizeiliche Absperrung übersah und das Material überfuhr. Die

Warnlampen und einige Leitkegel wurden zerstört. Der Sachschaden

beläuft sich auf rund 300 Euro. Der Lkw-Fahrer wurde angezeigt.

