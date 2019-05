POL-FR: Lörrach: Bagger gekapert und mit Steinen beworfen – Ermittlungen und Zeugensuche

Freiburg (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, kam es im

Bereich des Aicheleknotens zu einem Vorfall zu dem Zeugen gesucht

werden. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 19 Jähriger in das

Führerhaus eines Baggers eingestiegen sein, während weitere Personen

von außen Steine gegen den Bagger warfen. Die Polizei konnte zwei

Jugendliche antreffen. Es sollen jedoch noch weitere Personen

beteiligt gewesen sein. Am Bagger entstand nach erster Einschätzung

kein Schaden. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500,

ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Kj

