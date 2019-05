POL-ME: Kollision mit Leichtkraftrad – Kind schwer verletzt – Heiligenhaus – 1905144

Mettmann (ots) –

Am Donnerstagabend des 23.05.2019, gegen 18:00 Uhr, kam es an der

Kurt-Schumacher-Straße 12 in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall mit

einem schwer verletzten 10-jährigen Jungen. Ein 16-jähriger

Leichtkraftradfahrer befuhr mit seiner Yamaha DT 125 den Südring in

Heiligenhaus. In Höhe eines Spielplatzes erblickte er den 10-jährigen

Jungen, der sich mit seinem CityRoller ebenfalls auf der Fahrbahn

befand und wollte diesen linksseitig überholen. Nach Angaben von

Zeugen scherte das Kind in diesem Moment mit seinem Roller nach links

aus und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Der 10-Jährige erlitt

hierbei schwere Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle

medizinisch versorgt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in

ein Krankenhaus, wo er im Beisein seiner Eltern stationär aufgenommen

wurde. Das Kind wurde bislang noch nicht zum Unfallhergang befragt.

Es soll sich nicht in Lebensgefahr befinden. Sowohl an dem

Leichtkraftrad als auch an dem Roller entstand geringer Sachschaden.

