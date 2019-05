FW-MK: Kleinerer Brand schnell gelöscht

Iserlohn (ots) – Zu einem Brand musste die Feuerwehr Iserlohn in

der vergangenen Nacht in die Straße „In den Hülsen“ nach Sümmern

ausrücken. Gegen 1:56 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner über den

Notruf 112 bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr. In den Notrufen war

von einer Explosion mit Folgebrand einer Garage die Rede. Dies

bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte nicht. Es

brannte lediglich ein Holzstapel samt Unterstand an der Außenwand

eines Wohnhauses, der mit einem C-Rohr abgelöscht wurde. An dem

Einsatz, der bis um 3:00 Uhr andauerte, waren 25 Einsatzkräfte von

Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr beteiligt. Zur Schadenhöhe und zur

Brandursache können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Verletzt

wurde niemand.

