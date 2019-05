FW-D: Waschbär erschreckt Raucher im Hinterhof

Düsseldorf (ots) –

Donnerstag, 23.05.2019, 18.52 Uhr, Georg-Glock-Str., Golzheim

Ein verirrter Waschbär erschreckte am frühen Abend einige Raucher

eines Seminares im Hinterhof der ehemaligen Fachhochschule auf der

Georg-Glock-Straße! Ein Zweierteam mit Kleineinsatzfahrzeug der Wache

Münsterstraße fing den knuffigen Einzelgänger ein und brachten ihn

zur Tierklinik Münsterstraße! Er war augenscheinlich unverletzt!

Gegen 19 Uhr am frühen Abend meldete der Sicherheitsdienst der

ehemaligen Fachhochschule auf der Georg-Glock der Feuerwehrleitstelle

Düsseldorf einen verirrten Waschbären. Zufällig hatten Teilnehmer

eines Seminares in einer Raucherpause das Tier entdeckt und den

Sicherheitsdienst verständigt. Zwei Kollegen der Feuerwache

Münsterstraße rückten mit entsprechendem Tierfanggerät aus zur

Rettung! Davon war der Waschbär allerdings wenig begeistert und

kletterte erst mal auf einer Außenfluchttreppe bis in die 3.Etage!

Dort war er jedoch gefangen, weil es nicht mehr weiter ging! Da ihm

die Kollegen folgten, versuchte sich das gelenkige und

kletterfreudige Pelztier in die 2.Etage abzuhangeln und drohte etwa 5

Meter in die Tiefe zu stürzen. Die Kollegen hatten sich aber

vorsorglich mit einem Teleskopkächer bewaffnet und hielten dem

hangelnden Klettermaxe die Alternative zum Sprung in den Kächer etwa

20 Zentimeter unter seinem Körper bereit. Nach kurzer Überlegung nahm

der Ausreißer die Hilfe an und ließ sich unter dem Applaus einiger

Zuschauer ins Netz des Kächers fallen. Von dort war es ein Leichtes,

den Waschbär in eine Transportbox zu verbringen Nach Aussage der

Kollegen war der kräftige Kerl unverletzt und wirkte, außer seiner

verständlichen Verängstigung, gesund! Zur weiteren Abklärung wurde er

der Tierklinik Münsterstraße zugeführt, von wo er wohl weiter zum

Tierheim Rath gegeben wird. Die Waschbärretter konnten nach 90

Minuten den Einsatz beenden!

