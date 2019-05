POL-PDNW: Auto landet im Straßengraben – Unfallverursacher flüchtig

Wachenheim (ots) – Am 22.05.2019 gegen 17:00 Uhr befuhr eine

27-jährige Pkw-Fahrerin aus Lambrecht die K 16 aus Richtung

Wachenheim kommend in Richtung Lindenberg. Auf der Höhe des Oppauer

Hauses begegnete der jungen Frau in einer Linkskurve ein grauer Pkw,

welcher so weit auf ihrer Fahrbahnseite fuhr, sodass die Frau nach

rechts ausweichen musste. Die 27-Jährige kam dadurch von der Fahrbahn

ab, geriet ins Schleudern und stieß gegen ein Straßenschild, bevor

sie im Straßengraben zum Stillstand kam. Das ihr entgegenkommende

Fahrzeug setzte die Fahrt ohne weiteres fort. Glücklicherweise blieb

die 27-Jährige unverletzt. Laut ihren Angaben soll sich hinter ihr

noch ein grüner Jeep mit einem männlichen Fahrer befunden haben. Der

Fahrer des Jeeps oder andere Personen die Hinweise auf den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322-963-0 in

Verbindung zu setzten.

