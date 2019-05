POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.05.2019 gegen 20:15 Uhr kam es in der

Gaustraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit einem die

Straße querenden 6-jährigen Kind und einem PKW. Das Kind hatte die

Fahrbahn, einigen anderen Kindern folgend, ohne auf den weiteren

Verkehr zu achten, überquert und war hierbei vom PKW eines

52-jährigen Weisenheimers erfasst und über die Straße geschleudert

worden. Das Kind wurde hierbei glücklicherweise lediglich leicht

verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Gaustraße war kurzzeitig für die Zeit der Unfallaufnahme für den

fließenden Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: C. Orth

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.