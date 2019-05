POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Hochsitzen in der Gemarkung Grimburg

Hermeskeil (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch,dem 08.05.2019

und Sonntag,dem 12.05.2019 haben unbekannte Täter in einem Jagdrevier

in der Gemarkung Grimburg mehrere Jagd-Hochsitze schwer beschädigt

und zum Teil zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden von ca.

1500,-EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Tel.:

06503/91510

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503/91510

pihermeskeil@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.