LPI-SLF: Vermeintliche Handwerker verlangen Geld für nicht beauftragte Arbeit

Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Durch zwei

unbekannte Täter wurde am 23.05.2019 gegen 13 Uhr ein Dachblech auf

einen Schuppen geschraubt, obwohl das Dach keiner Reparatur bedurfte.

In der weiteren Folge verlangten die Täter vom Eigentümer 200 Euro

für die vermeintliche Reparatur. Als der Eigentümer dies verweigerte,

fuhren die unbekannten Täter mit einem weißen Lieferwagen davon.

Falls jemand Angaben zu diesem oder ähnlich gelagerten

Sachverhalten machen kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion

Saale-Orla (03663 431-0) oder bei jeder anderen Dienststelle melden.

