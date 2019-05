POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots) –

Prüm, 23.Mai 2019

Am Donnerstag, den 23.05.2019, kam es im Zeitraum zwischen 10:00

und 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Schotterparkplatz des

Krankenhauses in Prüm nahe der Rettungswache. Ein dort geparkter

silberner Seat Altea wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug an

der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des

Verkehrsunfalls werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail mit

der Polizei Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in

Verbindung zu setzen.

