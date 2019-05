POL-RTK: Auffahgrunfall mit verletzter Person aufgrund freilaufendem Hund

Bad Schwalbach (ots) – Am Donnerstagnachmittag, gg. 17.00 Uhr kam

es auf der B 417 in der Gemarkung Taunusstein-Wehen zu einem

Auffahrunfall. Ursächlich war ein nicht angeleinter Hund, der sich

von seinem Halter entfernte und auf die Fahrbahn der B 417 lief. Der

erste der beiden dort hintereinander in Richtung Limburg fahrenden

Pkw konnte durch eine Gefahrenbremsung den Anstoss mit dem Tier

vermeiden. Der dahinter fahrende 69 jährige Hohensteiner konnte

seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den

Vordermann auf. Die 21 jährige Fahrerin des ersten Pkw aus Hünfelden

wurde dadurch leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Der Hund blieb unverletzt

und konnte von seinem Halter wieder eingefangen werden.

gefertigt: Volker Freiding, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Rheingau-Taunus KvD – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.