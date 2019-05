FW-BN: Rauchentwicklung aus Tiefgarage – schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Bonn (ots) –

Bonn-Tannenbusch, Masurenweg, 23.05.2019, 16:15 Uhr In den

Nachmittagsstunden des 23.05.2019 meldete eine Anwohnerin des

Masurenwegs in Bonn-Tannenbusch eine Rauchentwicklung aus einer

Tiefgarage. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine

Brandausbreitung. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr

konnte die Notrufmeldung bestätigt werden. Kräfte der Innenstadtwache

gingen unter Atemschutz über die Zufahrtsrampe zur Erkundung und

Brandbekämpfung vor. Parallel wurden alle Treppenräume der über der

Tiefgarage befindlichen Wohnanlage auf Raucheintritt kontrolliert.

Diese Erkundung verlief negativ, aufgrund geschlossener Türen zur

Tiefgarage war hier kein Rauch eingedrungen. Zwischenzeitlich

eingetroffene Kräfte der Feuerwache 2 begannen mit

Belüftungsmaßnahmen über eine weitere Zufahrtsrampe zur betroffenen

Tiefgarage im Lübener Weg. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte

der beiden Berufsfeuerwachen durch die Löscheinheiten der

Freiwilligen Feuerwehr aus Dransdorf, Endenich, Buschdorf, Rheindorf

und Röttgen. Die anwesenden Einsatzkräfte der Polizei sorgten für

eine weiträumige Absperrung der Einsatzstelle. Der vorgehende Trupp

der Feuerwache Innenstadt konnte nach kurzer Zeit einen Kleinbrand im

Bereich eines abgestellten PKW feststellen und diesen zügig

ablöschen. Hierdurch konnte weiterer Schaden abgewendet werden. Im

Anschluss wurde der komplette Bereich der Tiefgarage belüftet und so

vom Brandrauch befreit. Die Besetzung der verwaisten Feuerwachen

durch die Einheiten Bonn-Mitte, Holtorf und Holzlar der Freiwilligen

Feuerwehr Bonn konnte nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden. Die

Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Hausverwaltung und die

Polizei übergeben, die auch die Ermittlung zur Brandursache

übernommen hat. Im Einsatz waren der Führungsdienst (A- und

B-Dienst), die Löscheinheiten der Innenstadtwache und der Feuerwache

2, der ABC-Erkunder, die Löscheinheiten Dransdorf, Endenich,

Buschdorf, Rheindorf, Röttgen, Bonn-Mitte, Holtorf und Holzlar, der

Rettungsdienst mit 2 RTW und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie

Einsatzkräfte der Polizei.

