POL-PDPS: Zwei Verletzte wegen Vorfahrtsmissachtung

Münchweiler (ots) – Am Donnerstag den 23.05.2019, gegen 15:45 Uhr,

befuhr ein 80jähriger Mann mit seinem Renault die L496 aus Merzalben

kommend in Richtung Einmündung L496/L497. An der Einmündung

missachtete der Fahrer die Vorfahrt einer von links kommenden 49

Jahre alten BMW Fahrerin, sodass es im Einmündungsbereich zum

Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und

waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am BMW wird auf ca. 20 000

EUR und am Renault auf ca. 7000 EUR geschätzt. Die BMW Fahrerin und

die 78 Jahre alte Beifahrerin vom Renault wurden vermutlich leicht

verletzt. Aufgrund der Bergung der Fahrzeuge und der

Fahrbahnreinigung, wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen, musste

zeitweise eine Fahrspur über einen Zeitraum von zwei Stunden voll

gesperrt werden.

