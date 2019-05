POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen – Rennradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Warendorf (ots) – Am 23.05.2019, gegen 13.47 Uhr kam es in

Everswinkel-Alverskirchen zu einem Sturz eines Radfahrers. Ein

65-jähriger Rennradfahrer aus Ostbevern fuhr auf dem Radweg neben der

Kreisstraße 3. Er fuhr von Alverskirchen kommend in Richtung Wolbeck.

Auf gerader Strecke kam er aufgrund einer Bodenwelle ins Straucheln.

Der Ostbeveraner stürzte über den Lenker in den anliegenden

Grünstreifen. Dort prallte er gegen einen Straßenbaum. Der 65-jährige

wurde schwer verletzt durch einen Rettungswagen in eine Klinik

gebracht.

