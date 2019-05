POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn in Schwerin

Schwerin (ots) –

Am 23.05.2019 gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden in Schwerin. Nach dem bisherigen Stand der

Ermittlungen ergibt sich folgender Unfallhergang:

Eine Straßenbahn befuhr die Bahnstrecke parallel der Ludwigsluster

Chaussee in Fahrtrichtung stadteinwärts. Am Bahnübergang Lennestraße

missachtete der 58-jährige Fahrer eines VW Passat nach dem bisherigen

Stand der Ermittlungen das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte

im Bereich des Bahnüberganges mit der Straßenbahn.

In Folge des Zusammenstoßes schleuderte der PKW VW unkontrolliert

über die Fahrbahn und stieß mit einer an der Ampel wartenden

32-jährigen Radfahrerin zusammen, welche stürzte. Die Radfahrerin

wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

In der Straßenbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt etwa 40

Fahrgäste, welche unverletzt blieben.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher

Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR,am, der Sachschaden an der

Straßenbahn beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die Straßenbahn wurde in

Folge des Verkehrsunfalls außer Betrieb genommen.

An der Unfallstelle kam es im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme zu

Verkehrseinschränkungen. Der Bahnverkehr musste für etwa eine Stunde

eingestellt werden, die Lennestraße war für etwa 30 Minuten

vollgesperrt.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Gegen den

Unfallverursacher ermittelt die Kriminalpolizei wegen des

Anfangsverdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.

