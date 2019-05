POL-GT: PKW überschlägt sich – Junge Rietbergerin wird schwer verletzt

Gütersloh (ots) – Rietberg (SL) – Am Donnerstag (23.05.2019, 16.06

Uhr) wurde eine 18-jährige Rietbergerin bei einem Verkehrsunfall

schwer verletzt. Sie befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Renault

Clio die Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen und

geriet in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor der Einmündung

Schlingfeld aus bislang unbekannter Ursache zunächst leicht auf den

rechten Grünstreifen. Beim Versuch ihren PKW wieder zurück auf die

Straße zu lenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam

letztlich nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem sich der PKW dort

überschlagen hatte, blieb er total beschädigt auf einem Feld liegen.

Der PKW wurde durch die Feuerwehr zur leichteren Bergung der

Verletzten auf der Fahrerseite aufgeschnitten und die junge

Rietbergerin – nach notärztlicher Behandlung vor Ort – durch einen

Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus verbracht. Die

Neuenkirchener Straße wurde im Bereich des Unfallortes für zirka

eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf 2000

Euro geschätzt.

