FW-LK Leer: Unterstützung für Zeltlager der ostfriesischen Jugendfeuerwehren

Leer (ots) –

Ab dem 03. Juli, dem letzte Schultag vor den Sommerferien, findet

in Weener das Zeltlager der ostfriesischen Jugendfeuerwehren statt.

Rund 1600 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr aus ganz

Ostfriesland kommen dann, auf dem Gelände an der Landsburghalle,

zusammen um 6 Tage Spaß zu haben. Neben dem Zeltlagerleben stehen

auch Wettbewerbe, Spiele und viele Aktivitäten auf dem Plan.

Die Organisatoren haben bereits seit dem letzten Sommer ordentlich

zu tun. Auch finanziell ist so ein großes Zeltlager einer riesige

Aufgabe.

Am Donnerstag konnten Timo Smit, Sprecher der ostfriesischen

Jugendfeuerwehren, Kreisbrandmeister Johann Waten und

Regierungsbrandmeister Ernst Hemmen eine große Spende der drei

ostfriesischen Sparkassen (Leer-Wittmund, Aurich-Norden und Emden)

entgegen nehmen. Carsten Rinne und Carsten Mohr von der Sparkasse

übergaben in Leer einen Scheck über 3000 Euro. Die beiden

informierten sich im Anschluss der Übergabe noch über das

bevorstehende Zeltlager und die Arbeit in den Kinder- und

Jugendfeuerwehr.

