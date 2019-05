POL-DA: Bensheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Bensheim (ots) – Ein Kellerbrand in der Schwanheimer Straße hat am

Donnerstagnachmittag (23.05.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan

gerufen. Gegen 16 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten eine

starke Rauchentwicklung im Keller des Mehrfamilienhauses. Die Wehren

aus Bensheim, Zell, Auerbach und Gronau wurden alarmiert und konnten

das Feuer in einem der Kellerverschläge schließlich löschen. Der

Hausmeister des Anwesens musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Brandursache oder die

Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.