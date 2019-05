POL-MG: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Mönchengladbach (ots) – Am Donnerstag, 23.05.2019, 16.25 Uhr,

ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Preyerstraße, an dem zwei

Radfahrer beteiligt waren. Zur Unfallzeit befuhr ein 58jähriger Mann

aus Mönchengladbach mit seinem E-Bike den gemeinsamen Radweg der

Preyerstraße aus Richtung Pongser Straße in Fahrtrichtung Wateler

Straße. In Höhe der Zufahrt zum Friedhof fuhr eine 81jährige

Mönchengladbacherin mit ihrem Fahrrad auf den Radweg auf, um nach

links in Richtung Pongser Straße zu fahren. Hierbei übersah sie den

58Jährigen auf seinem E-Bike und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz

verletzte sich der 58Jährige so schwer, dass er nach medizinischer

Erstversorgung einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären

Aufnahme zugeführt werden musste. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.