POL-MI: Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf B 239

Lübbecke

Am Donnerstagvormittag hat sich in Lübbecke ein schwerer

Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren Kraftfahrzeugen

ereignet. Nach dem Unfall, dem mehrere Überholmanöver vorangegangen

waren, wurden vier Personen schwer verletzt in Krankenhäuser in der

Umgebung eingeliefert. Darunter auch die 83-Jährige mutmaßliche

Unfallverursacherin.

Gegen 10.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch Notruf zur der

Unfallstelle auf der Berliner Straße (B 239) im Bereich „Horst Höhe“

gerufen. Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen stellte sich

nach ersten Ermittlungsergebnissen heraus, dass eine 83 Jahre alte

BMW-Fahrerin aus Hüllhorst zuvor aus bisher unbekannten Gründen

verbotswidrig bei durchgezogener Linie mehrere Fahrzeuge in

Fahrtrichtung Lübbecke überholt hatte. Dabei streifte sie zunächst

den ihr entgegenkommenden VW einer 52-jährigen Lübbeckerin. Hierdurch

wurde sie seitlich gegen den in gleicher Richtung fahrenden LKW

gedrückt. Infolge der Kollision schleuderte sie auf die

Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der PKW mit einem entgegenkommenden

Skoda mit zwei Insassen (62, 60) aus Hüllhorst. Durch den

Zusammenstoß kamen der Rapid und der 5er BMW erst in einem

angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Dabei wurden die

BMW-Fahrerin und die Skoda-Insassen in den Fahrzeugen eingeklemmt.

Sie mussten mittels Rettungsschere von der Feuerwehr aus ihren schwer

beschädigten Fahrzeugen befreit werden. Bei der Unfallabfolge wurden

die vier Insassen der beteiligten PKWs schwer verletzt und mussten

durch die alarmierten Rettungskräfte in die Krankenhäuser Minden,

Lübbecke und Bünde eingeliefert werden. Der LKW-Fahrer (54) blieb

unverletzt. Die verunfallten Autos wurden abgeschleppt.

Während des Einsatzes musste die Berliner Straße für rund drei

Stunden bis etwa 13.30 Uhr komplett gesperrt werden. Im Rahmen der

Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme wurde der

Verkehr abgeleitet. Hierdurch kam es zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über

50.000 Euro.

