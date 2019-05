POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 23. Mai 2019

Offenbach (ots) –

Bereich Offenbach

1. Polizei kontrollierte Reisebusse… – Bundesautobahn 3,

Gemarkungen Offenbach bis Seligenstadt

(aa) Für mehr als 50 Urlaubsreisende, die am Mittwoch in

Kraftomnibussen und Minibussen saßen und darin auf der Autobahn 3

unterwegs waren, ordneten Polizeibeamte aus Sicherheitsgründen eine

andere Weiterreise an. Die Beamten der Verkehrsinspektion, die von

ihren Kollegen aus Süd- und Osthessen sowie aus Frankfurt und

Baden-Württemberg unterstützt wurden, hatten zwischen 15 und 22 Uhr

zwischen Offenbach und Seligenstadt in beiden Richtungen der A 3

mobile Reisebuskontrollen durchgeführt. Einsatzleiter Klaus Preis

sagte: „Wir haben 21 Fahrzeuge und deren Fahrer, darunter 19

Minibusse in Sprintergröße, überprüft. Bei 15 Busfahrern stellten wir

unter anderem Verstöße gegen das Güterkraft- oder

Fahr-Personal-Gesetz fest. Zudem hatten einige Busfahrer überhaupt

keine Genehmigung zur Personenbeförderung und waren teilweise

sichtbar übermüdet.“ Laut Polizeioberkommissar Preis wurde sieben

Minibus-Lenkern die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeuge wurden von

der Autobahn zum nächsten Bahnhof gelotst; dort konnten die Urlauber

die Weiterreise antreten. Die Minibusse indes versahen die Polizisten

mit Krallen, um die Weiterfahrt zu verhindern. Die Lenker müssen zum

Teil eine Pause von 25 Stunden einschieben, bevor die Krallen wieder

abgenommen werden. Auch zwei Kraftomnibusse stoppten die

Verkehrspolizisten und untersagten die Weiterfahrt wegen

fahrpersonalrechtlicher Verstöße und technischer Mängel.

Polizeioberkommissar Preis erklärte: „An einem Bus fehlte die

Ummantelung der Batterien und auf einer Seite war das Halteband am

Druckluftbehälter durchgerostet.“ Diese für die Verkehrssicherheit

gravierenden Mängel mussten noch vor Ort beseitigt werden. An dem

anderen Reisebus war mutmaßlich der Tacho manipuliert worden; hier

erfolgt noch die Prüfung in einer Fachwerkstatt. Klaus Preis sagte

abschließend: „Wir haben für die entsprechenden

Ordnungswidrigkeitsanzeigen gut 15.000 Euro an Sicherheitsleistungen

einbehalten, da der überwiegende Teil der Busfahrer aus Bulgarien,

Rumänien und der Türkei kam.“ Laut Preis führen er und seine Kollegen

von der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen

regelmäßig solche Kontrollen durch, wobei mit den Bundesländern

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eine Sicherheitskooperation

besteht, bei der sich die Verkehrsspezialisten gegenseitig

unterstützen.

Übrigens: In einem Minibus stellten die Beamten Shisha-Tabak im

hohen Kilobereich fest, der offensichtlich nicht versteuert war. Dies

„schaute“ sich dann eine hinzugezogene Streife des Zolls an und

übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder (gerostetes Halteband

Druckbehälter, defekter Kopf des Stabilisators Fahrwerk) beigefügt.

2. Asbestplatten im Wald entsorgt – Kripo bittet um Hinweise –

Offenbach

(aa) Das Umweltschutzkommissariat 23/24 der Offenbacher Kripo

bittet um Hinweise, weil Unbekannte in der Dietzenbacher Straße

illegal asbesthaltige Platten und anderen Abfall entsorgt haben. Der

Müll wurde am Dienstagvormittag im Wald etwa 150 Meter gegenüber der

Einfahrt Wildhof gefunden. Neben den etwa zwei Quadratmetern

asbesthaltigen Platten lagen dort noch alte LED-Leuchten, Tapeten und

Kartons. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen

oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234

zu melden.

3. BMW und VW stießen zusammen – Wer hatte „Grün“`? –

Offenbach

(fg) Nach einem Zusammenstoß zwischen einem 3er BMW und einem VW

Golf am Dienstagmittag an der Kreuzung Odenwaldring/Einfahrt

Ring-Center sucht die Polizei Zeugen. Sowohl der 35-jährige

BMW-Fahrer, als auch der 75-jährige Lenker des VW geben an, bei

„Grün“ gefahren zu sein, ehe es zur Kollision kam. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro

geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur

Ampelschaltung machen können. Insbesondere Autofahrer, die gegen

12.15 Uhr ebenfalls auf dem Odenwaldring oder nahe des Ring-Centers

unterwegs waren, könnten zur Klärung beitragen. Hinweise werden unter

der Rufnummer 069 8098-5200 erbeten.

4. Einbrecher stiegen bei Optiker ein – Langen

(fg) Ein Optikergeschäft in der Rheinstraße war in der Nacht zum

Mittwoch das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen

Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, brachen die

Unbekannten die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und nahmen Bargeld

sowie mehrere hochwertige Sonnenbrillen mit. Danach flüchteten sie

mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Polizei

schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro. Wer Hinweise zu

dem Einbruch geben kann, möge sich bitte bei der Kripo in Offenbach

unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

5. Mercedes GLC gestohlen – Langen

(fg) Die Kripo in Offenbach fahndet derzeit nach einem Mercedes

SUV, der in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus

der Friedrich-Ebert-Straße geklaut wurde. Der Eigentümer hatte seinen

schwarzen GLC gegen 23.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Am

folgenden Morgen stellte er den Diebstahl gegen 7.35 Uhr fest. Am

Wagen waren Offenbacher Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1909

angebracht. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die den Diebstahl

beobachtet haben oder Hinweise zum Standort des Fahrzeugs geben

können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu

melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah die Unfallflucht? – Autobahn 45/Hammersbach

(as) Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die

sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, an der Anschlussstelle

Langenselbold West/Hammersbach ereignet hat. Ein bislang unbekannter

Autofahrer war in Richtung Gießen unterwegs und verursachte offenbar

durch gegenseitiges Ausbremsen mit einem weiteren unbekannten

Fahrzeug einen Auffahrunfall. Eine 21-Jährige mit ihrem blauen Ford

Fiesta konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in das Heck

eines vorausfahrenden weißen VW Golf. An dessen Steuer saß ein

33-Jähriger aus Langenselbold. Die beiden unbekannten Autofahrer

entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um die

Unfallbeteiligten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa

8.500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei

sucht die beiden unbekannten Autofahrer, sowie Zeugen die Hinweise

zum Unfallgeschehen machen können und bittet diese, sich unter der

Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold

zu melden.

2. Zeitgleich drei Brände – Kripo bittet um Hinweise –

Hanau/Großauheim

(aa) Zu drei Bränden rückten am Mittwochabend, zwischen 20.30 und

20.40 Uhr, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei aus. Die

Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet um

Hinweise. In der Vogelsangstraße (gegenüber der Hausnummer 43)

brannte an dem dortigen Altkleider-Container ein Plastiksack mit

Bekleidungsstücken. Parallel stand in der Straße „Im Kautengewann“

ein geparkter Anhänger, der mit einem VW Golf beladen war, in

Flammen. Zehn Minuten später brannte am Hans-Gruber-Platz ein

geparkter Mercedes, der mit einer Abdeckplane versehen war. Eine

Anwohnerin hatte das Feuer gegen 20.40 Uhr bemerkt und die brennende

Plane gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden insgesamt auf 45.000

Euro. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben

oder sonstige Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich

unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Unfall: Drei von fünf Insassen wurden verletzt – Bruchköbel

(aa) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Feldwiesenweg

wurden von fünf Autoinsassen drei Männer zum Teil schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 20.50 Uhr ein 30-jähriger

VW-Fahrer eine Wiese entlang dem Feldwiesenweg, verlor aus bislang

unbekannter Ursache die Kontrolle über den Volkswagen-Kübelwagen und

der Oldtimer überschlug sich. Ein 24- und ein 28-Jähriger (aus

Bruchköbel und Hanau) kamen schwer verletzt ins Krankenhaus; ein 28

Jahre alter Mann aus Bruchköbel erlitt leichte Blessuren. Zur Klärung

des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer der Polizeistation Hanau I

zu melden: 06181 100-611.

4. Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen – Freigericht/Neuses

(fg) Aus noch unbekannter Ursache brach am Mittwochabend ein Feuer

in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der

Fabrikstraße in Neuses aus. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 23 Uhr

per Notruf über den Brand informiert. Nach ersten Erkenntnissen

scheint niemand verletzt worden zu sein. Der Schaden wird auf 150.000

Euro geschätzt. Offenbar verendeten mehrere Hühner, die sich in der

Scheune befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache übernommen und wird ihre Untersuchungen vor Ort im Laufe

des Donnerstages beginnen.

Offenbach, 23.05.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

