THW-HH MV SH: Auftaktveranstaltung zur Grundausbildung voller Erfolg

Am vergangenen Samstag war mal wieder viel los beim THW

Ortsverband in Neubrandenburg. Insgesamt 22 Anwärter und

Anwärterinnen aus sechs verschiedenen Ortsverbänden nahmen an der

Auftaktveranstaltung zum gemeinsamen Start der Grundausbildung teil.

In den vergangenen Wochen hatten die insgesamt zehn Ortsverbände

des Regionalstellenbereichs Stralsund gemeinsam verstärkt um neue

ehrenamtliche Helfer*innen geworben. Dazu haben die Ortsverbände mit

Unterstützung durch die Regionalstelle in Stralsund und die

Landesverband-Dienststelle in Kiel verschiedene Werbemittel

eingesetzt, wie zum Beispiel Postkarten, Flyer, Plakate,

Zeitungsbeiträge, Anzeigen und Beiträge im Radio.

Die nun neu gewonnenen Helfer*innen starteten jetzt am Samstag,

angeleitet von erfahrenen Ausbildern, gemeinsam in die

Grundausbildung. An mehreren Stationen erlernten sie den Umgang mit

Gerätschaften, die das Technische Hilfswerk bei Einsätzen nutzt, zum

Beispiel, um schwere Lasten zu bewegen. Neben einer Belehrung zu den

wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen wurde sowohl theoretisches als

auch praktisches Wissen vermittelt und die „Neuen“ durften sich auch

gleich mal am Gerät ausprobieren.

Am Ende des Tages kehrten die neuen Helfer*innen dann in ihre

Ortsverbände zurück und absolvieren nun dort in den kommenden Monaten

die komplette Grundausbildung. Hier erlernen sie den Umgang mit

weiteren Gerätschaften und erlangen weiteres wichtiges Wissen,

welches sie in zukünftigen Einsätzen brauchen. Nach der bestandenen

Prüfung werden aus den Anwärter*innen dann qualifizierte

Einsatzkräfte, die ihre Kameraden und Kameradinnen bei der

Bewältigung der vielfältigen Einsatzaufgaben des THW unterstützen

können und dürfen.

Für all jene, die die letzte Helferwerbungskampagne verpasst

haben, aber gerne noch mitmachen möchten, gibt es gute Nachrichten.

Meldet euch einfach unter desiree.mattausch@thw.de, unter 03831 28252

16 oder bei einem Ortsverband in eurer Nähe und wir reden über eure

Möglichkeiten noch mitzumachen.

