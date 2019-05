POL-PDPS: Diebstahl eines Veranstaltungsbanners

Contwig (ots) –

Im Zeitraum vom 30. April bis zum 2. Mai stahlen bislang

unbekannte Täter ein Veranstaltungsbanner aus Planenmaterial mit den

Maßen 3 x 1 Meter (siehe Foto). Das Banner mit Metallösen an den

Rändern war in der Zweibrücker Straße am Ortseingang von Contwig (aus

Rtg. Zweibrücken gesehen auf der linken Seite) mit Kabelbindern an

einem extra für Werbung errichteten Zaun befestigt. Es hat einen Wert

von 200 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw.

pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Pirmasens | Publiziert durch presseportal.de.