POL-EN: Ennepetal- Rollstuhl gesucht!

Ennepetal (ots) –

Ein 81-jähriger Ennepetaler stürzte am 18. April auf der

Berninghauser Straße und musste mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der Ennepetaler ist auf einen

elektrischen Rollstuhl angewiesen. Vermutlich hat der Mann den

Rollstuhl in der Nähe des Sturzgeschehens abgestellt. Noch am selben

Tag wurde der Polizei im Bereich des Busbahnhofes ein herrenloser

Rollstuhl gemeldet, dieser war bei Eintreffen der Beamten jedoch

nicht aufzufinden. Auch die Suche im umliegenden Bereich verlief

erfolglos. Bis heute ist der Rollstuhl nicht wieder aufgetaucht.

Nachfragen beim Fundbüro Ennepetal und beim Hausmeister des

Parkhauses haben leider auch nicht zum Erfolg geführt. Es handelt

sich um einen elektrischen Rollstuhl der Marke Meyra Modell 1.609.

Haben Sie den Rollstuhl gesehen?

