POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lebendtierfalle für Vögel in Berne festgestellt +++ Zeugen werden gesucht

Delmenhorst (ots) –

Am Donnerstag, gegen 09:45 Uhr, wurde die Polizei durch einen

Zeugen informiert, dass er soeben eine verbotene Lebendtierfalle für

Vögel auf einer Weidefläche an der Feldmarkstraße in Berne,

Hiddigwarden, festgestellt habe. Durch die Beamten konnte die Falle

vor Ort festgestellt werden. Es befanden sich zwei Krähen, die als

Lockvögel dienen sollten, Futter und Wasser in der Falle. Da die

Vögel leichte Verletzungen erlitten hatten, wurden diese einer

Vogelauffangstation zugeführt. Die Lebendtierfalle wurde

sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen die Hinweise zu Personen geben können, die die

Lebendtierfalle auf der Weidefläche errichtet haben, werden gebeten,

sich mit der Polizei in Berne unter der Rufnummer 04406-220 in

Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch | Publiziert durch presseportal.de.