POL-BI: Cleverer Bielefelder entdeckt gestohlenes Fahrrad

Bielefeld (ots) – HC/ Bielefeld-Sennestadt –

Ein Fahrradkäufer spürte am Mittwoch, den 22.05.2019, im Rahmen

eines Kaufvorhabens ein gestohlenes Rad auf.

Ein 49-jähriger Bielefelder beabsichtige über einen bekannten

Internetdienstleister ein Fahrrad zu kaufen und traf sich mit dem

Verkäufer im Hirschweg, um das Rad in Augenschein zu nehmen. Der

Bielefelder verzeichnete in der Vergangenheit bereits mit diesem

Kaufverfahren einen Misserfolg und kaufte ein gestohlenes Rad.

Deshalb fotografierte er diesmal die Fahrrad-Rahmennummer, ging damit

zu einer Polizeiwache und ließ die Nummer überprüfen. Die Überprüfung

ergab, dass das Fahrrad 2R Manufaktur vom Typ Premium 21 im Juli 2018

in der Teutoburger Straße gestohlen worden war.

Polizisten suchten den Verkäufer auf und stellten das Fahrrad

sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bielefeld | Publiziert durch presseportal.de.