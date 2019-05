POL-DN: 13 Fässer mit Altöl im Wald entsorgt – Zeugen gesucht

Nideggen (ots) –

Gestern Morgen wurden Ölfässer in einem Waldweg in der Nähe der

Harscheidter Straße zwischen Schmidt und Nideggen-Brück gefunden.

Mehrere Fässer waren umgekippt, es bildete sich eine Öllache.

Am Mittwoch, 22.05.2019 um 09:00 Uhr erhielt die Leitstelle der

Polizei Kenntnis über das Umweltdelikt. Unbekannte hatten 13 große

blaue Industrieölfässer mit einem Fassungsvermögen von circa 200

Litern am Wegesrand abgeladen. Eine Fläche von etwa 20 qm wurde durch

das Altöl verunreinigt, zudem hatte sich eine etwa 8 Meter lange

Lache gebildet, da sich der Deckel eines Fasses geöffnet hatte. Die

Feuerwehr und eine Spezialfirma waren bis in den Mittag damit

beschäftigt, die Fässer zu entsorgen und das verseuchte Erdreich

abzutragen.

Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter. Es ist davon

auszugehen, dass der oder die Verursacher mit einem größeren Fahrzeug

zur Abladestelle gefahren sein müssen. Zeugen, die Angaben zum

Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der

Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

