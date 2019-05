POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) – USLAR (stüw.) Am Mittwoch, 22.05.2019, gegen 09.20

Uhr, kam es in Uslar, Kurt-Schumacher-Straße, in einer Parkbucht zu

einer Verkehrsunfallflucht. Ein 69-jähriger Mann aus Uslar

beschädigte beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und

entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Dies wurde von

einem Zeugen beobachtet. Der Verursacher konnte daraufhin ermittelt

werden. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf

ca. 220,- Euro.

