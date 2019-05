FW-EN: Himmelfahrt in Asbeck

Gevelsberg (ots) – Der Löschzug 3 der Feuerwehr Gevelsberg feiert

in diesem Jahr bereits zum 32-mal Himmelfahrt in Asbeck. Die

Veranstaltung findet auf dem Hof von Briel-Hohagen an der Neuenlander

Str. statt. Es geht bereits am Mittwoch den 29.05. los. Ab 19Uhr

findet die, mittlerweile auch schon traditionelle, Party statt. Am

Donnerstag den 30.05. öffnen die Pforten ab 10Uhr. Es wird wieder

eine Verlosung durch die Jugendfeuerwehr durchgeführt. Für die Kinder

wird Ponyreiten angeboten und eine Hüpfburg steht bereit. Was auch

nicht fehlen wird, ist die allseits bekannte Erbsensuppe aus der

Gulaschkanone. Die Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges 3 freuen

sich auf ihren Besuch.

