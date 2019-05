POL-KS: Autofahrerin stößt beim Abbiegen mit Radfahrer zusammen: 44-Jähriger wird schwer verletzt

Kassel (ots) – Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am gestrigen

Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Landgraf-Karl-Straße in

Kassel ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der

44-jährige Zweiradfahrer aus Korbach wurde dabei nach ersten

Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und

anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die zur

Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West

berichtet, war eine 52 Jahre alte Frau aus Kassel dort gegen 17:30

Uhr mit ihrem Kleinwagen von der Wilhelmshöher Allee kommend in

Richtung Baunsbergstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Mainweg

missachte sie den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers und stieß

mit diesem zusammen. Der 44-Jährige kam aufgrund des Zusammenstoßes

zu Fall, wobei er sich offenbar mehrere Prellungen zuzog. Am Pkw der

Frau und am Fahrrad waren Sachschäden von insgesamt etwa 500 Euro

entstanden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der

Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West.

