POL-HAM: Demonstration anlässlich eines Wahlkampfauftrittes des Bundesgesundheitsministers verlief störungsfrei

Hamm – Osten (ots) – Am Mittwoch, 22. Mai 2019 meldete die

Organisation „Linksjugend Solid“ der Partei „Die Linke“ eine

Versammlung anlässlich des Wahlkampfauftrittes des

Bundesgesundheitsministers Spahn im „Alten Fährhaus“ an der

Fährstraße an. Die Versammlung fand in der Zeit von 19.00 Uhr bis

20.15 Uhr auf dem Gehweg der Fährstraße in Höhe des

Veranstaltungsortes mit 14 Teilnehmern statt. Es wurden Fahnen und

Transparente gezeigt. Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung

störungsfrei. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.