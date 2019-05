LPI-NDH: Festnahme nach Polizeieinsatz mit Spezialkräften des Landeskriminalamtes Thüringen

Nordhausen (ots) – Unblutig endete ein Polizeieinsatz am

Mittwochabend in der Stolberger Straße. Am Nachmittag erhielt die

Polizei die Information, dass ein Mann seine Lebensgefährtin in der

Wohnung körperlich attackiert haben soll und sie mit einem Messer am

Verlassen der Wohnung hinderte. In der Wohnung befand sich außerdem

der gemeinsame 11 Monate alte Sohn. Sofort wurden alle erforderlichen

Maßnahmen getroffen, um die Frau und das Kleinkind unversehrt aus der

Wohnung zu holen. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen

kamen zum Einsatz, die Verhandlungsgruppe der Thüringer Polizei war

vor Ort. Vorsorglich wurde auch der Polizeihubschrauber nach

Nordhausen gebracht. Kurz nach 20 Uhr die erlösende Nachricht. Der

26-jährige Mann, ein Nordafrikaner, konnte in der Wohnung

festgenommen werden. Die 28-jährige Frau und das Kind waren

unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Nordhausen | Publiziert durch presseportal.de.