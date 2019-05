POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus Marienberg, Boppard

Boppard (ots) – Zeugen gesucht: In der Zeit von Dienstag,

21.05.2019, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 22.05.19, ca. 08:00 Uhr, wurde

ein im Marienberger Parkhaus, Boppard, geparkter, schwarzer VW Golf,

an der vorderen Stoßstange verkratzt. Der unbekannte Verursacher

beschädigte diesen vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit seinem PKW.

Anschließend flüchtete er unerkannt. Zeugen der Verkehrsunfallflucht

können sich bei der Polizei Boppard unter der Nr. 06742-8090 oder per

Email piboppard@polizei.rlp.de melden.

