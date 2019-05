POL-VDMZ: Lkw auf Abwegen mit hohem Sachschaden

Gau-Bickelheim (ots) – Am Mittwoch, dem 22.05.2019, gegen 14:00

Uhr, kam ein litauischer Autotransporter auf der BAB61 in

Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz vor der Anschlussstelle

Worms-Mörstadt aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der

Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Auf Grund einer Böschung kippte der

Sattelzug und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Eines der

sechs fabrikneuen Audi-SUVs löste sich hierbei von der Ladefläche und

landete, glücklicherweise, nur auf den Standstreifen der stark

befahrenen Autobahn, so dass es nicht zu Folgekollisionen kam.

Der 37-jährige Lkw-Fahrer wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt

und musste zwar durch die Feuerwehr befreit werden, kam aber, so der

bisherige Erkenntnisstand, leichtverletzt mit einer Platzwunde am

Kopf davon.

Die Räumung der Unfallstelle gestaltete sich aufwendig und war nur

durch schweres Gerät möglich. Zum Aufrichten des Sattelzuges bedurfte

des Einsatzes zweier Autokräne. Zuvor mussten drei der sechs Pkw

zeitaufwendig abgeladen werden. Im Bereich der Unfallstelle war der

rechte Fahrstreifen der BAB61 hierbei bis 19:15 Uhr gesperrt,

kurzzeitig musste auch eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Die Schadenhöhe dürfte sich nach erster Schätzung auf ca. 300.000

Euro belaufen.

