BPOL-HB: Exhibitionist aus Nordwestbahn festgenommen – Zeugen gesucht

Bremen (ots) – Nordwestbahn 83145 Bremen-Farge zum Bremer

Hauptbahnhof und weiter nach Verden, 22.05.2019, 15:19 – 15:54 Uhr

Ein 20-jähriger Mann wird beschuldigt, in einer Nordwestbahn von

Bremen-Farge zum Bremer Hauptbahnhof exhibitionistische Handlungen

gezeigt zu haben. Dabei könnte er mehrere Fahrgäste belästigt haben.

Videoaufzeichnungen aus der Nordwestbahn 83145 werden ausgewertet.

Die Straftaten ereigneten sich am Mittwochnachmittag in der Zeit

von 15:19 bis 15:54 Uhr. Schließlich soll sich der 20-Jährige vor

einer unbekannten Frau vollständig entblößt haben – diese hatte es

eilig und stieg am Bremer Hauptbahnhof aus, ohne ihre Personalien zu

hinterlassen.

Die 45-jährige Zugbegleiterin und Sicherheitsmitarbeiter der Bahn

hielten den Mann im Bremer Hauptbahnhof fest, bis er von

Bundespolizisten mit auf die Wache genommen wurde.

Fahrgäste, die der Exhibitionist belästigt hat, werden gebeten,

sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden: Telefon 0421 /

162 995

