FW-PL: OT-Stadtmitte. Ausgelöster Rauchmelder sorgt für knapp einstündigen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt.

Plettenberg (ots) –

Für viele Passanten in der Plettenberger Innenstadt in Nähe zum

Maiplatz war es zu hören. Ein deutlich piepender Rauchmelder, dennoch

waren eine genaue Lokalisation sowie weder Rauch noch Feuer

ersichtlich. Um 12.45 Uhr rückten am heutigen Mittwochmittag die

alarmierten Einsatzkräfte von Feuer- und Rettungswache sowie die

Einheit Stadtmitte aus. Problem war auch für die Feuerwehr, durch die

enge Bebauung wurde der durchdringende Ton an den Häuserfronten

ungünstig reflektiert. Die Drehleiter wurde schließlich in Stellung

gebracht, um hierüber einen besseren Blick- bzw. Akustikwinkel zu

erreichen. Letztlich konnte der Ton aus dem Dachgeschoss eines

mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses diagnostiziert werden. Da

weder beim Blick durch die Fenster Rauch oder Feuer zu sehen waren,

dennoch ein möglicher Schwelbrand nicht ganz ausgeschlossen werden

konnte, entschlossen sich die Einsatzkräfte für einen möglichst

gewaltfreien Zugang zur Wohnung über ein Dachfenster, denn die

Inhaber waren nicht erreichbar. Zwei Einsatzkräften gelang

schließlich über die in Stellung gebrachte Drehleiter ein Zugang zur

Wohnung. Wenig später konnte dann Entwarnung gegeben werden. Der

Rauchmelder hatte ohne erkennbaren Grund im Vollalarmmodus ausgelöst.

Die Entnahme der Batterien sorgte abschließend für die erlösende

Ruhe. Die Wohnungsinhaber werden im Nachgang über dessen Angehörigen

informiert, welcher sich im Verlauf des Einsatzes bei Feuerwehr und

Polizei gemeldet hatte. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz

beendet werden

