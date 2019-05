POL-GT: Alkohol – Unfall mit gestohlenem Rad mit ebensolchem Hund

Gütersloh (ots) – Rheda-Wiedenbrück (CK) – Am Montagnachmittag

(20.05., 16.30 Uhr) befuhr ein 58-jähriger Mann, der keinen festen

Wohnsitz hat, mit einem Rad den Geh-/Radweg der Straße Am Sandberg in

Fahrtrichtung Rheda.

Nach Zeugenaussagen war der Mann erkennbar betrunken und führte

einen Hirtenhund an einer Leine mit sich. In Höhe der Holunder Straße

fuhr der Mann rechts an einer dortigen Laterne vorbei, wohingegen der

Hund links weiterlief. Infolgedessen stürzte der Radfahrer.

Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei und hielten den Hund

fest, den wiederum andere Zeugen als das Tier identifizierten, das

wenige Stunden zuvor in Rheda-Wiedenbrück gestohlen worden war. Der

Besitzer hatte den Hund vor einem Einkaufsladen angebunden, während

er sich kurz in dem Geschäft aufhielt.

Bei der Überprüfung des Rades stellte sich heraus, dass auch

dieses aus einem Diebstahl stammt: Es war kurz zuvor in Gütersloh

gestohlen worden.

Da der Mann deutlich erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol

stand, wurde er zur Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück gebracht, wo ihm

eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

