POL-PDMT: ***Zeugen gesucht*** Verkehrsunfall mit Flucht

Rennerod (ots) – Am 21.05.2019, in der Zeit von 11.30 Uhr bis

11.50 Uhr, ereignete sich in Rennerod, in Höhe Hauptstr. 51 eine

Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Skoda Fabia parkte sein

Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße, in Fahrtrichtung

Waldmühlen. Als er nach ca. 20 Minuten zu seinem Fahrzeug

zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein linker Außenspiegel

beschädigt war. Der Verursacher konnte vor Ort nicht mehr angetroffen

werden, da er sich bereits vorher von der Unfallstelle entfernte. Die

Polizei Westerburg bittet um Zeugen, die den Unfall beobachtet haben,

unter der 02663/98050.

