POL-WES: Wesel – Polizei codiert Fahrräder bei „Wesel erleben“

Wesel (ots) – Die Polizei Wesel codiert am Samstag (25.05.)im

Rahmen von „Wesel erleben“ wieder Fahrräder. Die Beamten stehen

zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr am Leyensplatz in der Fußgängerzone.

Um die Räder schnell codieren zu können, bringen Sie bitte Ihren

Ausweis und (wenn möglich) einen Kaufbeleg für Ihr Fahrrad mit.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

