POL-ME: Leichter Personen- und hoher Sachschaden – Velbert – 1905119

Mettmann (ots) –

Am späten Montagabend des 20.05.2019, gegen 21.50 Uhr, kam es auf

der innerörtlichen Mettmanner Straße (K32) in Velbert-Mitte zu einem

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 38-jähriger Mann

aus Ratingen befuhr die Straße mit seinem schwarzen PKW VW Touran in

Richtung Innenstadt. Als ein vorausfahrender silbergrauer PKW Ford

Focus seine Geschwindigkeit verringerte und langsamer wurde, wollte

der Ratinger dieses Fahrzeug überholen. Als der Überholvorgang aber

gerade erst begonnen hatte, bog die 20-jährige Fahrerin des

vorausfahrenden Fords nach links in eine Grundstückszufahrt ab.

Es kam zur schweren Kollision der zwei PKW. Dabei zog sich die

20-jährige Velberterin leichte Verletzungen zu. Ein angeforderter

Rettungswagen brachte sie in eine örtliche Klinik, welche die

Patientin jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder

verlassen konnte. Der VW-Fahrer blieb nach eigenen Angaben

unverletzt. An den zwei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten

Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe

von mindestens 22.000,- Euro.

