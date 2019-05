POL-PDPS: Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab

Zweibrücken (ots) –

Am 21.05.2019 gegen 08:10 Uhr kam es auf der Kreisstraße 74

zwischen Contwig und dem Fashion Outlet Zweibrücken zu einem

Verkehrsunfall, als der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs im Auslauf

einer Linkskurve nach seinen Angaben einem entgegenkommenden

schwarzen Kleinwagen ausweichen musste, dabei rechts auf den

Grünstreifen geriet und in der Folge die Kontrolle über den Sattelzug

verlor. Das Fahrzeug schoss quer nach links über die Fahrbahn und

fuhr den dortigen Abhang hinunter, wo es am Beginn einer Wiese stehen

blieb. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt (Prellungen,

Hautabschürfungen). Der Schaden am Sattelzug kann noch nicht

beziffert werden. Das Gespann hat leere Gitterboxen geladen und wiegt

18 Tonnen, so dass sich die Bergung im nassen Gelände schwierig

gestalten dürfte. Der unfallverursachende schwarze Kleinwagen

flüchtete in Richtung Contwig.

