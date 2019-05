POL-NE: Infos zum Polizeiberuf – Die Einstellungsberaterin lädt ein

Rhein-Kreis Neuss (ots) –

Neuss, Meerbusch, Dormagen, Grevenbroich, Rommerskirchen,

Korschenbroich, Kaarst

Die Polizei NRW „fahndet“ ab sofort nach jungen Menschen, die am

01.09.2020 mit dem dualen Studium zur Polizeikommissarin oder zum

Polizeikommissar beginnen möchten.

Am Samstag, 25.05.2019, um 11:00 Uhr, bietet die Polizei im

Rhein-Kreis Neuss einen Beratungstermin für Berufsinteressierte an.

Die Veranstaltung findet im Polizeidienstgebäude an der Jülicher

Landstraße 178 in 41464 Neuss statt.

Polizeioberkommissarin Claudia Behrendt erläutert die

Einstellungsvoraussetzungen für den Dienst bei der Polizei des Landes

Nordrhein-Westfalen, erklärt das Bewerbungs- und Auswahlverfahren und

gibt interessante Einblicke in den Polizeiberuf.

Interessierte melden sich bitte vorab telefonisch oder per Mail an

(02131-30012315 (Anrufbeantworter) oder

personalwerbung.neuss@polizei.nrw.de).

