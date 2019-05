FW-MG: Aufmerksamer Fußgänger verhindert Wohnungsbrand

Mönchengladbach-Speick, 21.05.2019, 08:12 Uhr, Bahnstraße (ots) –

Am heutigen morgen gegen 08:10 Uhr hörte ein Passant auf dem Weg

zu seiner Arbeitsstätte den Alarmton eines Rauchmelders aus einem

Wohngebäude. Aus einem gekippten Fenster trat deutlich sichtbar Rauch

aus, woraufhin der Passant die Feuerwehr alarmierte. Nachdem er durch

Hausbewohner in das Gebäude gelassen wurde und auf sein rufen und

klopfen an der Brandwohnung niemand öffnete, trat er dann die

Wohnungstüre ein. In der Küche brannten Gegenstände, es waren bis

auf zwei Katzen keine Personen in der bereits stark verrauchten

Brandwohnung. Der Fußgänger verließ die Wohnung, zog die Wohnungstüre

zu und warnte die übrigen Hausbewohner. Die eintreffenden

Einsatzkräfte konnten den Entstehungsbrand mit einem Trupp geschützt

durch Atemschutzgeräte schnell löschen. Der entstandene Brandrauch

wurde mit einem elektrischen Hochleistungslüfter aus der Wohnung

befördert. Durch das mutige und umsichtige Handeln des Passanten

wurde niemand verletzt und der entstandene Brandschaden war so

gering, das die Wohnung weiter bewohnt werden kann. Alarmiert waren

der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II

(Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache

I (Neuwerk), der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Rettungswagen

und einem Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Holger Coenen

