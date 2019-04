POL-K: 190424-2-K Sattelzug rammt Schrankenanlage der Leverkusener Brücke – Autobahn A1 Richtung Dortmund beinahe 5 Stunden gesperrt

Köln (ots) – Der Fahrer (54) eines mit 24 Tonnen Stahlrohren

beladenen polnischen Sattelzugs hat in der Nacht zu Donnerstag (25.

April) die mobile Schutzplanke der Schrankenanlage der Leverkusener

Brücke gerammt. Durch den Aufprall wurden die gesamte Anlagen¬technik

der Brücke einschließlich Höhen- und Gewichts¬messung sowie die

Kameraanlage beschädigt. Es liefen erhebliche Mengen Diesel an der

Unfallstelle aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Hauptfahrbahn war

durch den Einsatz eines Schwerlastkrans bis 5.15 Uhr gesperrt. Die

Auffahrt in Richtung Fühlingen sowie die Ausfahrt ist bis auf

Weiteres nicht befahrbar. Es ist vorläufig nicht möglich, dort auf

die A1 zu wechseln.

Der Sattelzug fuhr nach Zeugenaussagen um 0.30 Uhr frontal auf die

Schrammbordwand. Während die Sattelzugmaschine rechts der Fahrbahn im

Grünstreifen zum Stehen kam, blieb der Auflieger auf der Schutzwand

stehen und blockierte die Hauptfahrbahn. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Köln | Publiziert durch presseportal.de.