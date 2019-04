POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

B192 (ots) – Am 25.04.2019 gegen 09:25 Uhr ist es auf der B 192

zwischen Waren und Malchow zu einem Verkehrsunfall mit vier

beteiligten Fahrzeugen gekommen. Alle vier Fahrzeuge befuhren die

B192 aus Waren kommen in Richtung Malchow. Nach bisherigen

Erkenntnissen beachte der 59-jährige Fahrzeugführer eines

Transporters das am Abzweig Ruheforst in Sietow-Forsthof

verkehrsbedingt haltende Fahrzeug der Marke Fiat eines 56-jährigen

Fahrzeugführers nicht und fuhr auf dieses Fahrzeug auf. In der

weiteren Folge wurde der Fiat auf ein weiteres Fahrzeug der Marke

Skoda und der Skoda auf ein weiteres Fahrzeug der Marke VW geschoben.

An den vier Fahrzeugen ist ein Schaden von etwa 8.000 Euro

entstanden. Der unfallverursachende Transporter war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die ausgetretenen

Betriebsstoffe wurden vor Ort ordnungsgemäß gebunden und entsorgt.

Der 56-jährige Fahrzeugführer des Fiat sowie seine 58-jährige

Beifahrerin haben nach dem Unfall über leichte Schmerzen im

Brustbereich gesprochen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche

Behandlung begeben.

