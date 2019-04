POL-EU: Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

53902 Bad Münstereifel (ots) – Mittwochabend (18.00 Uhr) wurde

wegen der Auslösung eines Brandmelders die Feuerwehr über einen Brand

in einem Wohnheim an der Willy-Brandt-Straße informiert. Bei deren

Eintreffen erkannten sie in einem Raum einen brennenden PC. Dieser

konnte umgehend gelöscht und aus dem Raum entfernt werden. Aufgrund

der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr den Raum belüften.

Personen waren nicht gefährdet. Gebäudeschaden entstand nicht.

