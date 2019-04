LPI-NDH: Dieb nimmt Uhr aus Frisörgeschäft mit

Nordhausen (ots) – Ein dreister Dieb schlug am Donnerstagmorgen in

einem Frisörladen in der Bahnhofstraße zu. Als er das Geschäft gegen

8.45 Uhr verließ, nahm der Unbekannte beim Hinausgehen einfach eine

Uhr mit und verschwand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen

Diebstahls aufgenommen.

