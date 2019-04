POL-KS: Täter nutzen zweistündige Abwesenheit aus und brechen in Wohnung ein: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots) – Kassel:

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in Kassel-Kirchditmold ein

Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus, bei dem die bislang

unbekannten Täter die etwa zweistündige Abwesenheit der Mieter

ausnutzten. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Wohnungstür,

durchwühlten alle Räume der Wohnung und nahmen Schmuck und Geld mit.

Die zuständigen Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der

Polizei Kassel geführt. Die Ermittler erbitten nun Zeugenhinweise zu

dem Einbruch.

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, verließen die Mieter ihre

Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Krautäckerstraße. Bei ihrer

Heimkehr am frühen Abend, gegen 19 Uhr, bemerkten sie die gewaltsam

geöffnete Wohnungstür. Von den Tätern fehlte bereits jede Spur. Die

Mieter alarmierten sofort die Polizei. Bei der Aufnahme des Einbruchs

stellten die Beamten des Kriminaldauerdienstes fest, dass die

unbekannten Täter offenbar durch die unverschlossene Haustür ins

Treppenhaus gelangten, um dann die Tür der Wohnung im 1. Stock

unbemerkt mit ihrem mitgebrachten Werkzeug aufzuhebeln. Im Inneren

durchsuchten die Eindringlinge alle Räume und stahlen nach Auskunft

der Opfer knapp 1.000 Euro Bargeld und verschiedene Schmuckstücke.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten mögliche Zeugen, die im Zeitraum

von Mittwochnachmittag bis Mittwochabend etwas Verdächtiges im

Bereich der Krautäckerstraße beobachtet haben oder Hinweise auf die

Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler

Polizei zu melden.

