POL-MR: Brand im Parkhaus; Einbruch im Kinderzentrum; Schlägerei-Polizei sucht Zeugen; Feuerwehr löscht verlassenes Lagerfeuer; Unfall auf der Kreuzung; Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots) – Marburg – Brand im Parkhaus (Bezug zur

Presseinfo vom 24. April)

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei derzeit von

einer Brandstiftung aus. Mehrere Täter zündeten im unteren von zwei

Parkdecks des Parkhauses in der Bahnhofstraße ein Zweirad an und

flüchteten anschließend. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Das Feuer zerstörte das Zweirad vollständig und verursachte zudem

einen Gebäudeschaden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein

Gesamtschaden von mindestens 6000 Euro. Durch das Feuer am Mittwoch,

24. April, gegen 15.45 Uhr, entstand auch eine erhebliche

Qualmentwicklung. Da das brennende Zweirad recht nah an der

zufahrtrampe stand, ließ es sich schnell löschen. Die an der Decke

verlaufenden Kabelschächte und Leitungen und mindestens fünf in der

Nähe geparkte Autos wurden durch das Feuer oder zumindest durch den

Qualm und Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Etwaige Zeugen werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg in Verbindung zu

setzen. Tel. 06421/406-0.

Wehrda – Einbruch im Kinderzentrum

Zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch, 24.

April, drangen Einbrecher in die Grundschule des Kinderzentrums

Weißer Stein ein. Die Täter betraten und durchsuchten mehrere Räume.

Derzeit steht nicht fest, ob und was fehlt. Sachdienliche Hinweise zu

verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel.

06421/406-0.

Marburg – Schlägerei an den Lahnweisen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei am Mittwoch, 24. April,

gegen 19 Uhr, an den Lahnwiesen unterhalb der Uferstraße etwa bei der

Mensabrücke. Zwei Flaschensammler waren in einen Streit geraten.

Einer schlug den anderen mit seiner mit Leergut gefüllten Tasche und

verletzte ihn dadurch. Mehrere Passanten griffen ein. Der Kontrahent

flüchtete. Die Polizei bittet die namentlich noch nicht

feststehenden, helfenden Passanten sowie weitere noch unbekannte

Personen, die das Geschehen gesehen haben, sich als Zeugen zur

Verfügung zu stellen und sich zu melden. Polizei Marburg, Tel.

06421/406-0.

Stadtallendorf – Gefahr beseitigt – Feuerwehr löscht verlassenes

Lagerfeuer

Die Feuerwehr Stadtallendorf löschte am Mittwoch, 24. April, gegen

16.30 Uhr, im Feldweg zur alten Sandkaute in der Verlängerung der

Heinrich-Schneider-Straße ein noch immer warmes und qualmendes

Lagerfeuer endgültig. Die vermutlich aus der Nacht stammende

Feuerstelle war verlassen. Glücklicherweise verursachte der

Funkenflug an den Büschen und Ästen in unmittelbarer Nähe kein

neuerliches Feuer.

Cappel – Unfall auf der Kreuzung

Am Mittwoch, 24. April, um 22.25 Uhr, kam es auf der Kreuzung

Beltershäuser Straße/Marburger Straße/Südspange/Umgehungsstraße zu

einem Verkehrsunfall. Eine 58 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem weißen

Nissan auf dem linken Fahrstreifen der Südspange. Sie wollte die

Kreuzung geradeaus zur Beltershäuser Straße überqueren. Es kam zum

Zusammenstoß mit einem schwarzen Toyota Auris. Dessen 71 Jahre alte

Fahrerin war von der Marburger Straße her bei Grün losgefahren. Die

ihr folgende Zeugin, die das Grün der Ampel bestätigte, schaffte es

den vor ihr kollidierenden Autos auszuweichen. Die 58-Jährige erlitt

leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die 71-Jährige blieb

unverletzt. Abschleppunternehmen kümmerten sich um die nicht mehr

fahrbereiten Autos. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens

17.000 Euro. Die Feuerwehr beseitigte das Trümmerfeld und band die

ausgetretenen Betriebsstoffe.

Marburg – Schaden am silbernen Mercedes Cabriolet – Unfallflucht

Das silberne CLK Cabrio hat hinten links an der Stoßstange sowie

im Blech des Radlaufs einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der

vermutlich unfallbedingte Schaden entstand zwischen dem 03 und 24.

April. Der Wagen parkte dabei überwiegend auf einem Parkplatz des

Studentendorfes in der Geschwister-Scholl-Straße 1-17. Trotzdem

lassen sich weder der Unfallort noch ein Unfallhergang

rekonstruieren. Wer hat einen Unfall beobachtet, durch den der

Schaden an dem silbernen Daimler CLK Cabrio entstanden sein könnte?

Hinweise nimmt der Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel.

06421/406-0, entgegen.

