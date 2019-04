POL-OS: Osnabrück – Jugendliche Radfahrerin von Pkw-Beifahrer belästigt

Osnabrück (ots) – Auf der Bohmter Straße, in Höhe der dortigen

Verbrauchermärkte, belästigte ein Unbekannter vergangene Woche

Samstag (Karsamstag, 20.04.2019) eine Radfahrerin. Eine Autofahrerin

beobachtete das Geschehen gegen 15.23 Uhr und meldete sich bei der

Polizei. Nun suchen die Ermittler die geschädigte Radfahrerin. Die

etwa 14 Jahre alte Unbekannte war in Begleitung einer gleichaltrigen

Jugendlichen in Richtung Bremer Straße unterwegs. Die beiden Mädchen

fuhren mit ihren Fahrrädern hintereinander auf dem Radweg. Kurz vor

der „Bremer Brücke“ fasste der Beifahrer eines grauen Daimler-Benz

CLS der Unbekannten ans Gesäß. Die beiden ca. 14-Jährigen hielten

anschließend am Straßenrand an, während sich der Pkw (mit Osnabrücker

Kennzeichen) in Richtung Belm entfernte. Die beiden Radfahrerinnen

hatten dunkle, zum Zopf gebundene Haare und trugen helle

Oberbekleidung. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, und

insbesondere die beiden Radfahrerinnen, sich unter der Telefonnummer

0541/327-2115 oder 327-3103 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Osnabrück | Publiziert durch presseportal.de.